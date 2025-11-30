منتخب إستونيا يفوز على دوناتيللو أوديني الإيطالي ببطولة الأهلي الدولية للناشئين

حقق منتخب إستونيا الفوز على فريق دوناتيللو أوديني الإيطالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والمقامة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.

وسيطر المنتخب الإستوني على مجريات اللعب ونجح في استغلال فرصه الهجومية بشكل جيد، مسجلًا هدفين منحاه الأفضلية طوال اللقاء، فيما حاول الفريق الإيطالي العودة في النتيجة لكن دون جدوى أمام التنظيم الدفاعي القوي لمنتخب إستونيا.

ويشارك في بطولة الأهلي الدولية 18 فريقًا، ضمن استراتيجية النادي الأهلي الرامية إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية من خلال تجارب قوية أمام مدارس كروية متنوعة من مختلف دول العالم.