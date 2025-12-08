بقدرة شحن جبارة ومواصفات مذهلة.. أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

أطلقت شركة ريزر إصدارًا جديدًا باللون الأبيض من سماعات الأذن السلكية Hammerhead V3 في الصين.

تتوفر سماعات الأذن الآن على أحد المواقع الألكترونية التجارية مقابل 449 يوانًا (64 دولارًا أمريكيًا). يأتي هذا بعد الإصدار السابق من نفس الطراز باللون الأخضر.



مواصفات Razer Hammerhead V3



تتميز سماعة هامرهيد V3 وايت بمحركات ديناميكية بقطر 11 مم مصممة لتوفير صوت متوسط ​​نقي، وصوت جهير قوي، وصوت عالٍ واضح. تستخدم ريزر حجرات صوتية مصممة خصيصًا لتقليل تسرب الصوت وتحسين جودة الصوت عند مستويات الصوت العالية. تتراوح استجابة التردد بين 20 هرتز و20 كيلوهرتز، لتغطي كامل النطاق السمعي.



تتضمن سماعات الأذن مقبس صوت قياسيًا مقاس 3.5 مم، وتأتي مع محول DAC USB Type-C. يدعم المحول دقة صوت 24 بت/48 كيلوهرتز، ويتيح التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك هواتف Android، وسلسلة iPhone 15 ، ووحدات تحكم PS5، وNintendo Switch، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

سماعات الأذن اللاسلكية



ريزر هامرهيد V3



زوّدت Razer سماعة الرأس Hammerhead V3 بوحدة تحكم مدمجة. تتضمن أزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وكتم صوت الميكروفون، والتشغيل، وتفعيل المساعد الصوتي. يستخدم الميكروفون المدمج نمط التقاط متعدد الاتجاهات لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات ومحادثات الألعاب.



تتميز سماعات الأذن بتصميم مريح داخل الأذن، وتأتي بثلاثة أحجام من أطراف الأذن السيليكونية. هذا يُتيح للمستخدمين عزلًا أفضل للضوضاء وراحة طويلة الأمد أثناء اللعب أو السفر. يهدف تصميمها خفيف الوزن إلى تقليل التعب أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

يبلغ طول الكابل 1.2 متر، وهو مصنوع من مادة TPE المقاومة للتشابك والتآكل. وتؤكد Razer أنه يتحمل الاستخدام اليومي والحركة دون التأثير على نقل الإشارة.

يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات معادل الصوت وتفعيل الصوت الموضعي لتحسين جودة الصوت في الألعاب المدعومة. تُوفر Razer رمز تفعيل للبرنامج عبر خدمة العملاء.

من جانبها قدمت شركة Nubia مؤخرًا سماعات CyberBuds للألعاب ذات الطابع الفضائي مع زمن انتقال منخفض يبلغ 50 مللي ثانية وعمر بطارية يصل إلى 48 ساعة، كما طرحت شركة Edifier سماعات Auro Clip ear-clip التي تتميز بالترجمة بالذكاء الاصطناعي وعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة وبلوتوث 6.1.