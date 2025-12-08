قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
بقدرة شحن جبارة ومواصفات مذهلة.. أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

لمياء الياسين

أطلقت شركة ريزر إصدارًا جديدًا باللون الأبيض من سماعات الأذن السلكية Hammerhead V3 في الصين. 

تتوفر سماعات الأذن الآن على أحد المواقع الألكترونية التجارية مقابل 449 يوانًا (64 دولارًا أمريكيًا). يأتي هذا بعد الإصدار السابق من نفس الطراز باللون الأخضر.


مواصفات Razer Hammerhead V3
 

تتميز سماعة هامرهيد V3 وايت بمحركات ديناميكية بقطر 11 مم مصممة لتوفير صوت متوسط ​​نقي، وصوت جهير قوي، وصوت عالٍ واضح. تستخدم ريزر حجرات صوتية مصممة خصيصًا لتقليل تسرب الصوت وتحسين جودة الصوت عند مستويات الصوت العالية. تتراوح استجابة التردد بين 20 هرتز و20 كيلوهرتز، لتغطي كامل النطاق السمعي.


تتضمن سماعات الأذن مقبس صوت قياسيًا مقاس 3.5 مم، وتأتي مع محول DAC USB Type-C. يدعم المحول دقة صوت 24 بت/48 كيلوهرتز، ويتيح التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك هواتف Android، وسلسلة iPhone 15 ، ووحدات تحكم PS5، وNintendo Switch، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

سماعات الأذن اللاسلكية


ريزر هامرهيد V3


زوّدت Razer سماعة الرأس Hammerhead V3 بوحدة تحكم مدمجة. تتضمن أزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وكتم صوت الميكروفون، والتشغيل، وتفعيل المساعد الصوتي. يستخدم الميكروفون المدمج نمط التقاط متعدد الاتجاهات لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات ومحادثات الألعاب.


تتميز سماعات الأذن بتصميم مريح داخل الأذن، وتأتي بثلاثة أحجام من أطراف الأذن السيليكونية. هذا يُتيح للمستخدمين عزلًا أفضل للضوضاء وراحة طويلة الأمد أثناء اللعب أو السفر. يهدف تصميمها خفيف الوزن إلى تقليل التعب أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

يبلغ طول الكابل 1.2 متر، وهو مصنوع من مادة TPE المقاومة للتشابك والتآكل. وتؤكد Razer أنه يتحمل الاستخدام اليومي والحركة دون التأثير على نقل الإشارة.

يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات معادل الصوت وتفعيل الصوت الموضعي لتحسين جودة الصوت في الألعاب المدعومة. تُوفر Razer رمز تفعيل للبرنامج عبر خدمة العملاء.

من جانبها قدمت شركة Nubia مؤخرًا سماعات CyberBuds للألعاب ذات الطابع الفضائي مع زمن انتقال منخفض يبلغ 50 مللي ثانية وعمر بطارية يصل إلى 48 ساعة، كما طرحت شركة Edifier سماعات Auro Clip ear-clip التي تتميز بالترجمة بالذكاء الاصطناعي وعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة وبلوتوث 6.1.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

