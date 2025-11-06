بمواصفات مذهلة وقدرة شحن جبارة .. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

أطلقت موتورولا مؤخرًا سماعات Moto Buds Bass في السوق العالمية. يأتي أحدث منتج صوتي للشركة بعمر بطارية طويل وميزات متطورة مثل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وكل ذلك بسعر مناسب. فلنلقِ نظرة عليه.

مواصفات سماعات الأذن اللاسلكية TWS

كُشف النقاب عن سماعات Moto Buds Bass لأول مرة في السوق الهندية في أغسطس 2025. والآن وتُطرح هذه السماعات اللاسلكية في السوق العالمية بأطراف سيليكون داخلية وتصميم جذعي.

تحتوي على مشغلات ديناميكية بقياس 12.4 مم تدعم تقنية الصوت عالي الدقة (Hi-Res Audio) بعمق 24 بت وتردد 96 كيلوهرتز.

تتميز Moto Buds Bass بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة الديناميكية حتى 50 ديسيبل بفضل إعداد الميكروفون الثلاثي.

يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص أوضاع إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) عبر تطبيق Moto Buds.



سماعات موتو بادز باس

بشحنة واحدة كاملة، تضمن سماعات الأذن اللاسلكية TWS الاقتصادية تشغيلًا صوتيًا يصل إلى 9 ساعات من السماعات وحدها، بينما تزيد علبة الشحن هذا الرقم إلى 43 ساعة. شحن سريع لمدة 10 دقائق يوفر ما يصل إلى ساعتين من التشغيل.

تشمل الميزات البارزة الأخرى دعم بلوتوث 5.3، وتقنية صوت LDAC، وميزة Google Fast Pair، وعناصر تحكم باللمس قابلة للتخصيص، وتصميم مقاوم للرذاذ، ودعم ENC لمكالمات واضحة.

أطلقت موتورولا مؤخرًا سماعات Moto Buds Bass في السوق الأوروبية والمملكة المتحدة. وهي متوفرة بألوان متعددة

يمكن للمستخدمين شراء سماعات الأذن الاقتصادية بسعر 49.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و59.99 يورو في المناطق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا.