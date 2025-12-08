رئاسة اللجنة الدولية للرياضة باليونسكو.. هاني أبوريدة يهنئ أشرف صبحي

يتقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة توليه منصب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال أبوريدة في تهنئته، إن فوز الدكتور أشرف صبحي بهذا المنصب الرفيع، يؤكد مجددًا الريادة المصرية فى ميادين العلم والمعرفة وكذلك الرياضة، وقدرة وكفاءة أبنائها على شغل المناصب الدولية ، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد القوة الناعمة لمصر، ودورها المحوري في العالم، متمنيًا التوفيق للدكتور أشرف صبحي في مهمته الجديدة، للارتقاء برسالة اليونسكو، على نحو يعكس عظمة الإرادة المصرية