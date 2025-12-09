رجال أعمال إسكندرية: شراكات جديدة مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، المُستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، إنريكي فيردجير، بحضور الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، وذلك لبحث مسارات جديدة تدعَّم العلاقات الاقتصادية بين مُجتمع الأعمال المصري ونظيره الإسباني.



وأعرب إنريكي فيردجير، المُستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، عن تقديره للدور الاقتصادي الذي تقوم به جمعية رجال أعمال الإسكندرية لدعم مُجتمع الأعمال وتعزيز قدراته، مُشيدًا بدورها الفاعل في تنشيط منظومة الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.



وأكد فيردجير، حرِص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإسباني، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية، موضحًا أن إسبانيا تتطلَّع إلى توسيع استثماراتها في الإسكندرية بما يخدِم مصالح الشركات الإسبانية، إلى جانب دعم توسُع الشركات المصرية في السوق الإسباني.



القطاعات الاقتصادية

وأشار المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا، إلى أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الجانب الإسباني، وتشمَّل السياحة والصناعات الغذائية، ودعم المرأة، والبنية التحتية والطاقة، لافتًا إلى استعداد السفارة لتوفير المعلومات التجارية والاقتصادية للجانب المصري لتأسيس شراكات واعدة، ودعا الجمعية لتبادُل بيانات الشركات لتعزيز فُرص التعاون.



من جانبه، أعرب الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، عن ترحيبه بتوطيد العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن رجال أعمال إسكندرية حريصون على إقامة شراكات دولية قوية.



وأكد هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، تَطلُّع الجمعية إلى تعميق التعاون مع الجانب الإسباني بما يخدِم شركات الأعضاء متوسطة النشاط، مُشيرًا إلى التنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية الإسبانية لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية، ومؤكدًا جاهزية الإدارة التنفيذية للجمعية لتقديم المعلومات التي تسهَّم في زيادة فُرص الاستثمار والتصدير والاستيراد وتدعَّم دور السفارة في الترويج لشركاتها بمصر.



شهد اللقاء حضور ماريا مارفيلاز، المُلحق التجاري الإسباني، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد للجمعية، و إبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير، والدكتور هاني المنشاوي، طو أحمد فاروق، و محمد جاويش، و المهندس هشام أبو العلا، والدكتور حسام الأدور، أعضاء الجمعية.