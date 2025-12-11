قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الوادي الجديد تستعد لانطلاق المهرجان الدولي للرياضات التراثية والصحراوية

مهرجان الوادي الجديد
مهرجان الوادي الجديد
عبدالله هشام

تشهد محافظة الوادي الجديد خلال الساعات المقبلة انطلاق فعاليات مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية في نسخته الجديدة، وسط حضور بارز من الوفود العربية والدولية، ومشاركة واسعة من المهتمين بالرياضات التراثية والثقافة الصحراوية.

وأوضح الدكتور حسام مرزوقة، المنسق العام للمهرجان، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار إبراز التراث العربي الأصيل وتعزيز الهوية الوطنية لمصر والمنطقة العربية، مؤكدًا أن المهرجان يمثل منصة حضارية تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتفتح آفاقًا للتبادل الثقافي والرياضي بين الشعوب.

وقال مرزوقة إن نسخة هذا العام تأتي بطابع استثنائي يشمل سلسلة من الفعاليات المتنوعة، من بينها سباقات الهجن والإبل، والفنون الصحراوية، والماراثون، إلى جانب مشاركة نسائية فاعلة تُعد إضافة نوعية لهذا الحدث التراثي.

وأشار المنسق العام إلى أن الحضور العربي والدولي الذي يشهده المهرجان يعكس مكانة الوادي الجديد كوجهة واعدة للسياحة التراثية والرياضات الصحراوية، مؤكّدًا أن هذا الزخم يبرهن على القيمة الحقيقية للمهرجان ودوره في دعم هذا النوع من الرياضات.

وتوجه مرزوقة بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، على دعمهم الكبير لإنجاح المهرجان، كما قدّم شكره للوفود والضيوف والشركاء المشاركين في الفعاليات.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المهرجان يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاهتمام بالتراث المصري والعربي، وبناء منظومة رياضية وثقافية مستدامة تعكس رؤية الجمهورية الجديدة.

الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد وزير الرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة

