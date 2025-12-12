قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 12-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أقل دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025 داخل السوق الرسمية

آخر تحديث لأقل سعر دولار

سجل آخر تحديث لأقل  سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه في البنك المصري الخليجي

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل 

حسبما ذكر آخر تداول لأقل سعر دولار داخل البنك المصري الخليجي

الدولار ثابت 

شهد سعر الدولار استقرارا بأول تعاملات له اليوم الجمعة 12-12-2025 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

استقرار الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار عند درجات مستقرة في بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير وبالتوازي مع تعطل العمل في البنوك البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًا وخاصاً.

سعر الدولار

انخفاض الدولار

وانخفض سعر الدولار في ختام تعاملات أمس الخميس، ليفقد سعره نحو 9 قروش .

سعر الدولار

وانتهى العمل في البنوك خلال الساعات السابقة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي المحلي.

آخر تحديث لسعر الدولار 

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أقل سعر دولار 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.47 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك  "التنمية الصناعية،بيت التمويل الكويتي،ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.48 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول،العقاري المصري العربي”

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك "نكست، HSBC،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،سايب، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر،فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، قناة السويس”

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

بلغ سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان،قطر الوطني QNB، القاهرة"

الإحتياطي يرتفع

ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.

قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها  

وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.

