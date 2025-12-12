هيئة السكك الحديدية تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا.. صور

كرمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدد من أبناء العاملين المتفوقين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي، وذلك بحضور السيد المهندس محمد عامر رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وخلال المراسم قام رئيس الهيئة بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين دراسياً ، مقدماً التهنئة لهم علي ما حققوه من إنجاز علمي متميز، والاشادة باسرهم الكريمة علي تحملهن مشاق تربية الأبناء واكسابهم القيم الخلقية والوطنية ، في ظل ظروف التشغيل الشاقة التي يتكبدها العاملين بالهيئة.

حرص الهيئة علي استمرار هذا التقليد السنوي

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات وتنفيذ المهام والمسئوليات المكلفين بها في خدمة المواطنين بكل تفان وإخلاص ، مؤكداً حرص الهيئة علي استمرار هذا التقليد السنوي تقديرًا لابنائهم ودافعاً لكل من يبذلون الجهد لبناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

فيما عبّر الحضور عن شكرهم للهيئة لاهتمامها المستمر بالجوانب الاجتماعية التي تعكس تقديرها الحقيقي للعاملين وأسرهم.