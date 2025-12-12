قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. فيديو
4 طرق لتكون حازما بدون قسوة مع أطفالك .. تعرف عليهم

هاجر هانئ

يمكنك جعل أطفالك يطيعونك دون الصراخ أو الجدال. تقول الكثير من الأمهات لأنفسهن أن "أطفالي لن يفعلوا أي شيء ما لم أغضب". ولكن هناك فرق بين القسوة والحزم. يقول الانضباط الثابت أن الحدود آمنة ولن يتم تجاوزها دون عواقب. من ناحية أخرى، تستخدم القسوة كلمات غاضبة لجعل الأطفال يعتقدون أن الآباء يعنيون ما يقولونه.

اسأل نفسك سؤالا مهما: ما هي الإشارات التي تعطيها لأطفالك والتي تقصدها بالعمل؟ هل هو غضب، أم هو انضباط ثابت؟ إذا وجدت نفسك قاسيا، فقد تكون علاقتك بطفلك في ورطة، لذلك يجدر العمل على إجراء تغيير. 

 4 طرق لتكون حازما بدلا من القسوة مع أطفالك

1. حوار أقل

لا تسيء فهمك؛ التحدث إلى أطفالك جيد في معظم الأوقات لأنه يقوي روابط العلاقة بين الوالدين والطفل. ومع ذلك، في محاولة لبناء علاقة، يقضي بعض الآباء الكثير من الوقت في الحوار حول التعليمات. إنهم يحاولون الدفاع عن كلماتهم، أو إقناع أطفالهم بفعل ما يقال لهم، أو شرح قيمة الطاعة منطقيا. غالبا ما يؤدي هذا إلى نتائج عكسية ويعلم الأطفال كيفية المقاومة أكثر. ثم يلجأ الآباء إلى الغضب لإنهاء المناقشة، مما يزيد من تعقيد الأمور.

صحيح أن التحدث وإظهار العاطفة يمكن أن يكونا علامات على صحة الأسرة ويؤدي إلى التقارب، ولكن عند إضافته إلى عملية التعليم، فإن هذين المكونين يربكان الأطفال ولا يمنحانهم الحدود الواضحة التي يحتاجونها. التأكد من أن أطفالك يفهمون الحدود المتعلقة بسلوكهم يساعد أيضا.

2. أظهر عاطفة أقل

الغضب يعمل - ولكن بسعر. إنه يهدئ الأطفال، وينقلهم نحو السيارة عندما يحين وقت الذهاب، ويحفزهم على تنظيف غرفتهم. لكن الغضب والقسوة لهما جانب سلبي. إنهم يبنون جدران المقاومة عند الأطفال ويصرفون الانتباه عن المشكلة الحقيقية التي ترغب في تصحيحها.

عندما تقود بغضب، لن يحصل طفلك على رسالة مفادها أن هناك مشكلة تحتاج إلى حلها. يمكن أن تخلط قسوة الوالدين في عملية التعلم. بدلا من التفكير في أنني هنا آخذ استراحة لأنني فعلت شيئا خاطئا، يعتقد الطفل، أنا هنا آخذ استراحة لأنني أغضبت أمي.

3. اتخذ إجراء

الاضطرار إلى الاستماع إلى صراخ أحد الوالدين ليس نتيجة من شأنها أن تؤدي إلى أي تغيير دائم في الطفل. إذا كنت تريد أن يتكيف أطفالك مع سلوكهم بطرق ذات مغزى ودائمة، فيجب أن يكون لديك خطة عمل. وجود مجموعة أدوات من العواقب أمر ضروري للمساعدة في تحريك الأطفال في الحياة - إنه ليس اختياريا. خذ الوقت الكافي للدراسة والصلاة خارج التوتر والشحنة العاطفية لمشكلة مباشرة. انظر إلى مجال معين يتحداك أنت وأطفالك وفكر في العواقب الخاصة التي من شأنها أن تحفزهم على التغيير والنمو. إن وجود حلول أفضل جاهزة سيقلل من إغراء التخلف عن الغضب لحل المشكلة في المرة القادمة.

4. عندما تلجأ إلى القسوة، عد لاحقا لإصلاح الضرر

حتى عندما تشعر أنك أتقنت الانضباط الثابت دون غضب، ستظل لديك لحظات تفقد فيها هدوئك. عندما يحدث ذلك، عد إلى طفلك عندما تستقر الأمور، ووضح ما فعله طفلك الذي كان خطأ، ولماذا أعطيت النتيجة، واعتذر عن قسوتك. لا توجه القوة الداخلية للتحكم العاطفي الأطفال وتبنيهم في اتجاه إيجابي فحسب، بل تخلق تقاربا أكبر في العلاقات.

ضع في اعتبارك أن القسوة تعيق النمو الذي تريد رؤيته في أطفالك وفي علاقاتك. اختر كلمات حازمة ولكنها محبة.

المصدر: imom

