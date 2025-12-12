الزمالك يحسم موقف حراسة المرمى قبل مواجهة حرس الحدود

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على استمرار المهدي سليمان في مركز حراسة المرمى خلال مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، رغم عودة الحارس محمد عواد عقب مشاركته في بطولة كأس العرب.

وجاء قرار الجهاز الفني، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، بمنح المهدي سليمان الفرصة كاملة في البطولة من أجل إثبات نفسه، في إطار سياسة الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق خلال فترة التوقف الدولي، حيث تُقام البطولة كاستعداد عملي للمباريات الرسمية المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.