محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي سالم.. صور

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة الطرق فى إطار خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل طريق نظارة مهيب بقرية برية لاصيفر بمركز سيدي سالم، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

جاء ذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومعدات التدخل السريع بالمحافظة، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بجميع القطاعات الأخرى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

