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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء مجمع صناعات غذائية و مدرسة تكنولوجية تطبيقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ناقشت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال لقائها بوفد إحدى شركات القطاع الخاص للتطوير الصناعي عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري الإعداد لتنفيذها بالمحافظة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتورة روضة يوسف مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث إنشاء مجمع صناعات غذائية متكامل على مساحة (١٠٠) فدان للتوسع في دعم الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مجال الصناعات الغذائية.

من ناحية أخرى، ناقشت المحافظ آليات تنفيذ منظومة التحول الرقمي للقطاع الزراعي، والتي تعتمد على استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة زراعية رقمية تفاعلية للمحافظة، وتحليل خصائص التربة، ومتابعة الزراعات والإنتاجية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة الاستثمار الزراعي.

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