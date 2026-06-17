بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن بابا الفاتيكان يرحب بـ الاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا.

وقال بابا الفاتيكان، إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يعد نتيجة لجهود مشجعة في الحوار والتفاوض.

كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز عن صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، مصمم لتحفيز الاستثمار في إيران، وذلك ضمن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ.

أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تُعلن رسميًا بعد، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران للتوقيع يوم الجمعة، أن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزًا اقتصاديًا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

سبق الإبلاغ عن وجود الصندوق، لكن رويترز تكشف لأول مرة عن تخصيص أكثر من نصف المبلغ، وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص.

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون قد أعلنوا يوم الأحد عن اتفاقهم على إطار عمل لإنهاء الحرب، التي بدأت عندما هاجمت القوات الأمريكية والإسرائيلية إيران في 28 فبراير، ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والغاز العالميين.

أفاد مصدرٌ بأن الصندوق الجديد عبارة عن آلية استثمار خاصة، وليس برنامجًا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية.

وأضاف المصدر أن شركات مقرها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وافقت على تقديم التمويل.



