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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بابا الفاتيكان يستقبل المدير العام لليونسكو ويؤكد أهمية التعليم والحوار الثقافي في تعزيز السلام

البابا لاون والدكتور خالد أحمد العناني
البابا لاون والدكتور خالد أحمد العناني
ميرنا رزق

استقبل اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، بالقصر الرسولي، بالفاتيكان، السيد الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك في إطار اللقاءات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الكرسي الرسولي، والمنظمات الدولية.

وعقب اللقاء مع الأب الأقدس، اجتمع المدير العام لليونسكو مع غبطة الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، بحضور سيادة المطران بول ريتشارد غالاغير، أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في بيان رسمي، أن المحادثات جرت في أجواء ودية، حيث تم التأكيد على العلاقات الوثيقة القائمة بين الكرسي الرسولي، ومنظمة اليونسكو، كما جرى التطرق إلى الزيارة المرتقبة لقداسة البابا لاون الرابع عشر، إلى مقر المنظمة، لباريس، خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن برنامجه الرسولي إلى فرنسا.

وتناول الجانبان أهمية تعزيز التنمية البشرية المتكاملة من خلال التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة وتضامنًا، بجانب مناقشة الفرص، والتحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ترسيخ ثقافة السلام

كذلك، شددت المباحثات أهمية التربية على الحوار بين الثقافات، والأديان باعتبارها وسيلة فعالة، لترسيخ ثقافة السلام، والتفاهم بين الشعوب، فضلًا عن التأكيد على ضرورة حماية التراث الثقافي، والإنساني، وصونه للأجيال المقبلة.

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام الكرسي الرسولي المتواصل، بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز التعليم، والحوار، والتعاون الثقافي، بما يساهم في خدمة الإنسان، وترسيخ قيم السلام، والتضامن على المستوى العالمي.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الفاتيكان اليونسكو الدكتور خالد أحمد العناني

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