أخبار التوك شو| ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. 400 جنيه بدل 50 ببطاقة التموين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إننا ندعم مصر كما كانت تدعمنا خلال الحملة الانتخابية، ولقائي بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أمرا كبيرا”.

وأضاف: “عندما حدث اللقاء بيني وبين الرئيس السيسي، خلال فترة الانتخابات الأمريكية أعجبنا ببعض كثيرا، والرئيس السيسي خلال فترة الانتخابات بأمريكا لم يرغب في الالتقاء بالمرشحة المنافسة”.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبير بينه وبين الرئيس السيسي، وهناك احترام متبادل.

ترامب: أسعار النفط انخفضت بشكل كبير خلال الساعات الماضية



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أننا نعمل مع مصر على حل عدد من القضايا منها السد الإثيوبي، و مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال لقاء الرئيس السيسي، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي بموجب الاتفاق الأخير، وأنه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال يوم أو يومين.

400 جنيه بدل 50.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي

يتابع جميع المواطنين وتحديدا من يحصلون على دعم تمويني، ما يتم بخصوص التحويل من الدعم العيني لـ النقدي، وسعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة.

وقد أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الخبز الجديدة ستعتمد على آليات رقابية أكثر دقة، تركز بشكل أساسي على ضمان الالتزام بوزن الرغيف وسعره، بما يساهم في الحد من صور الفساد والهدر الناتجة عن تعقيدات المنظومة الحالية.

بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن بابا الفاتيكان يرحب بـ الاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا.

وقال بابا الفاتيكان، إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يعد نتيجة لجهود مشجعة في الحوار والتفاوض.

بعد تزايد حملات التشكيك.. معهد صحة الحيوان يكشف الحقائق بشأن الدواجن والبيض

قالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بـ وزارة الزراعة، إن صناعة الدواجن في مصر صناعة كبيرة، وهي تشمل عنصران أساسيان: إنتاج بيض المائدة وإنتاج دجاج التسمين.

وأوضحت أنه فيما يخص بيض المائدة، فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي منه، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 16 مليار بيضة، وهذا الإنتاج لا يغطي الاحتياجات المحلية فقط، بل يسمح أيضًا بالتصدير إلى الخارج.

تطوير الإعلام وتهجير الفلسطينيين وقمة السبع والسد الإثيوبي .. أبرز تصريحات ضياء رشوان

خرج ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، بتصريحات قوية خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية، وتحدث عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة السبع، وتحدث عن الوضع في غزة، ودور مصر في المنطقة، والأوضاع بإيران.



ماريان جرجس: قمة G7 تحولت من تكتل اقتصادي إلى منصة لإدارة الأزمات الجيوسياسية



أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، أن مجموعة السبع التي تأسست عام 1975 في فرنسا كانت في بدايتها تكتلاً اقتصادياً يضم أكبر الاقتصادات العالمية، إلا أنها تحولت عبر العقود إلى منصة رئيسية لمناقشة القضايا الجيوسياسية والأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5373 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6265 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7175 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50120 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.30 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.39 جنيه

سعر الشراء: 58.23 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.52 جنيه

سعر الشراء: 67.33 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.40 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.69 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.

القاهرة 34.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 يونيو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026



العظمى

القاهرة 34

الإسكندرية 29

شرم الشيخ 38

مطروح 27

أسوان 42

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



مكة المكرمة 42

الدوحة 39

مسقط 35

تونس 27

الخرطوم 43

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 28

مدريد 31

طوكيو 25

بكين 31

موسكو 18