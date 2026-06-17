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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماريان جرجس: قمة G7 تحولت من تكتل اقتصادي إلى منصة لإدارة الأزمات الجيوسياسية

ماريان جرجس
ماريان جرجس
البهى عمرو

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، أن مجموعة السبع التي تأسست عام 1975 في فرنسا كانت في بدايتها تكتلاً اقتصادياً يضم أكبر الاقتصادات العالمية، إلا أنها تحولت عبر العقود إلى منصة رئيسية لمناقشة القضايا الجيوسياسية والأمنية إلى جانب الملفات الاقتصادية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن القمة الـ52 لمجموعة السبع، المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، شهدت تحولًا واضحًا في أولويات النقاش، حيث تصدرت الملفات الجيوسياسية جدول الأعمال، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب الملف الإيراني، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الأمن السيبراني أصبح أحد أبرز الموضوعات الساخنة المطروحة على طاولة النقاش، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتأثيرها المباشر على الأمن القومي والاقتصادات العالمية، مشيرة إلى أن طبيعة التحديات الحالية فرضت إعادة تشكيل أولويات القمة بشكل واضح.

وأشارت إلى أن مجموعة السبع لم تعد تقتصر على كونها اجتماعًا للدول الصناعية الكبرى، بل أصبحت "لقاءات نخبة" ذات طابع انتقائي، يتم خلالها توجيه الدعوات لدول بعينها للمشاركة في النقاشات الموسعة، وليس فقط كضيوف شرف.

ماريان جرجس قمة G7 مجموعة السبع

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