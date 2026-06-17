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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: أسعار النفط انخفضت بشكل كبير خلال الساعات الماضية

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
البهى عمرو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أننا نعمل مع  مصر على حل عدد من القضايا منها السد الإثيوبي، و مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال لقاء الرئيس السيسي، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي بموجب الاتفاق الأخير، وأنه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال يوم أو يومين.


ولفت ترامب، إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وأن الأسواق المالية ارتفعت كثيرا بعد الإعلان عن الاتفاق مع إيران.


وتابع ترامب، أن الاستثمار في إيران قرار خاص بكل دولة على حدة ونحن لن نستثمر هناك، وأننا تمكنا من تدمير البحرية الإيرانية والسلاح الجوي والبري لإيران.


وأشار ترامب، إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية حقق أهدافه بشكل كامل، وسنعود إلى قصف إيران مجددا إذا لم يحسنوا التصرف واحترام مذكرة التفاهم.


 


 

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السد الإثيوبي

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