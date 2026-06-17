بعد تزايد حملات التشكيك.. معهد صحة الحيوان يكشف الحقائق بشأن الدواجن والبيض

قالت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بـ وزارة الزراعة، إن صناعة الدواجن في مصر صناعة كبيرة، وهي تشمل عنصران أساسيان: إنتاج بيض المائدة وإنتاج دجاج التسمين.

وأوضحت أنه فيما يخص بيض المائدة، فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي منه، حيث بلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 16 مليار بيضة، وهذا الإنتاج لا يغطي الاحتياجات المحلية فقط، بل يسمح أيضًا بالتصدير إلى الخارج.

وأضافت خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" أن هذا الأمر يبعث على الطمأنينة لدى المستهلك المصري، لأنه يعكس التزام المنتج المحلي بالمعايير الصحية ومعايير الجودة والرقابة اللازمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يفتح آفاقًا أكبر للتصدير ويعزز الثقة بالمنتج المصري على المستوى العالمي.

ولفتت إلى أن عدد مزارع إنتاج بيض المائدة في مصر يبلغ نحو 3750 مزرعة، تنتج ما يقرب من 16 مليار بيضة سنويًا، كما تطبق مصر منظومة معتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان تُعرف باسم "منظومة المنشآت المعزولة الخالية من الأمراض"، وهو ما يعزز فرص التصدير ويؤكد سلامة المنتج المصري.

وتابعت: "أطمئن المواطن المصري دائمًا بأن لدينا منظومة رقابية قوية للغاية، وغالبًا ما تتعرض الصناعات الناجحة للشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة القلق لدى المواطنين، رغم عدم وجود أي أساس علمي لها، لذلك نحن حريصون على توضيح الحقائق للرأي العام، والتأكيد على وجود منظومة رقابة صحية متكاملة تغطي جميع مراحل الإنتاج".