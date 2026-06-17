السجن 5 سنوات لعضو الجماعة الإرهابية في العجوزة

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العجوزة في القضية رقم 115 لسنة 2025 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وبرقم 968 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم إبراهيم عبد الحميد إبراهيم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.