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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي حريري تستغيث بالرئيس اللبناني بعد مقتل شقيقتها: انتشلوها من تحت الأنقاض

مى الحريري وشقيقتها
مى الحريري وشقيقتها
تقى الجيزاوي

وجهت الفنانة مي حريري استغاثة إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، طالبت خلالها بسرعة انتشال جثمان شقيقتها من تحت الأنقاض، بعدما لقيت مصرعها إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بجنوب لبنان.

وظهرت مي حريري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي في حالة من الانهيار، قائلة: "مش قادرة أقول صباح الخير، مبقيتش عارفة الصباح من المساء... يا دولة الرئيس ما عم تقدروا تبعتوا دوريات ينشتلوا الجثث .. أختي كانت ست كبيرة قاعدة في بيتها، نايمة على سريرها، أنا بناشد دولة الرئيس شيلوها من تحت الردم، لازم يتبعت دوريات تشيلها".

كما نعت شقيقتها بكلمات مؤثرة، إذ كتبت: "حبيبتي يا أختي كيف بدي نام وانتي بعدك تحت الأنقاض يا حبيبتي... وجع كثير كبير، صعب كثير صعب، ما بقدر أوصف شعوري، محطمة مكسورة.. الله يرحمكم مثواكم الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

مى حريري 

ومي حريري فنانة ومطربة لبنانية بدأت مشوارها الفني عام 2003 بإطلاق أغنية "هسهر عيونو"، التي حققت انتشارًا واسعًا، قبل أن تحمل اسم ألبومها الأول الذي طرحته في العام التالي.

وفي عام 2006، أصدرت ألبومها الثاني "حبيبي إنت" من إنتاج شركة "ميلودي"، بعدما تأجل طرحه أكثر من مرة، وتضمن إعادة تقديم أغنيتي "حبيبي إنت" و**"حمامة بيضا"** للموسيقار الراحل ملحم بركات بصوتها، إلى جانب تقديم النسخة العربية من الأغنية اليونانية الشهيرة "شيكولاتا شيكيتا".

وواصلت مي حريري نشاطها الفني بطرح ألبومها الثالث "عمري تاني" عام 2008، من إنتاج شركة "عالم الفن" للمنتج محسن جابر، لتُضيف محطة جديدة إلى مسيرتها الغنائية التي شهدت عددًا من الأعمال التي لاقت تفاعلًا لدى الجمهور اللبناني والعربي.

وعلى الصعيد الشخصي، ارتبط اسم مي حريري بعدد من المحطات التي حظيت باهتمام إعلامي، أبرزها زواجها من الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات، الذي أثمر عن إنجاب نجلهما ملحم جونيور.

مي حريري الرئيس اللبناني جوزاف عون وفاة شقيقة مي حريري

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