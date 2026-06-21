قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء بولندا: استمرار تصعيد السياسيين للخلاف مع أوكرانيا خطأ استراتيجي
بعد التقدم به.. ما أهداف تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
خلاف على سعر اللحمة.. القبض على 3 أشخاص تعدوا على جزار بسلاح أبيض
كأس العالم 2026 | تشكيل منتخب السعودية لمواجهة إسبانيا
لمناقشة شهود الإثبات.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بالبحيرة لـ 23 يونيو
هل مكافأة المعاش تجب فيها الزكاة؟.. عضو بالأزهر للفتوى تجيب
أبى مات زعلان مني فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يوصي بـ 5 أمور
جنايات مستأنف دمنهور تنظر جلسة استئناف رئيس نادي الجزيرة على حكم حبسه سنة مع الشغل
أعلى معدل منذ 2013.. ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلي مليون و438 ألف برميل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان هش ويتطلب جاهزية قتالية
غدا.. طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 33
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل على لطم الخدود كفارة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أحمد سعيد

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم لطم الخدود أثناء الصدمة بعد وفاة طفلها، وهل يترتب على ذلك كفارة.

هل على لطم الخدود كفارة؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، إن الأصل في مثل هذه المواقف هو الصبر والاحتساب، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»، مؤكدة أن الإسلام يدعو إلى التماسك عند وقوع المصائب.

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى أن القرآن الكريم أرشد إلى ما ينبغي قوله عند المصيبة، وهو قول الله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، لما في ذلك من تسليم بقضاء الله وطلب للأجر والثواب.

حكم لطم الخدود أثناء الصدمة 

وأضافت عضو الأزهر للفتوى أن ما حدث من لطم الخدود يُعد من الأمور المنهي عنها شرعًا، مستندة إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن «لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية»، مشيرة إلى أن ذلك لا يليق بالمؤمن عند الابتلاء.

وأكدت أن الحزن والبكاء أمران طبيعيان لا حرج فيهما، مستشهدة بموقف النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، حيث قال: «إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»، مما يدل على إنسانية الشعور دون مخالفة شرعية.

وشددت عضو الأزهر للفتوى على أنه لا توجد كفارة محددة لمثل هذا الفعل، ولكن الواجب هو التوبة والاستغفار والعزم على عدم تكرار هذا السلوك، مع الدعاء بأن يربط الله على قلب المصاب ويجعل فقده في ميزان حسناته.

وأشارت عضو الأزهر للفتوى على أهمية الالتزام بالهدي النبوي عند المصائب، داعية الجميع إلى الصبر وطلب الأجر من الله، وأن يعوضهم خيرًا ويصرف عنهم البلاء.

حكم لطم الخدود أثناء الصدمة حكم لطم الخدود هل على لطم الخدود كفارة لطم الخدود كفارة هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الأزهر عضو الأزهر للفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

ترشيحاتنا

محمد فضل شاكر ووالده

نجل فضل شاكر: والدي يمر بظروف صعبة.. وحان وقت الوقوف إلى جانبه

نجل الفنان فضل شاكر

محمد فضل شاكر: والدي مظلوم ويمر بظروف صعبة.. وأتمنى خروجه في أقرب وقت

البيت الروسي ينظم لقاء مع فريق بحارة روسي وصل مصر بعد 4 شهور من الإبحار

البيت الروسي ينظم لقاءً مع فريق بحارة روسي وصل مصر بعد 4 شهور من الإبحار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد