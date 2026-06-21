عمرو أديب: تباطؤ المبيعات يضرب الأسواق رغم تمسك بعض التجار بالأسعار الحالية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن عددًا من أصحاب المهن والأنشطة التجارية يشكون من حالة تباطؤ في المبيعات خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن حركة الأسواق تشهد هدوءًا ملحوظًا وأن الأوضاع الاقتصادية ليست في أفضل حالاتها.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الشكاوى تتركز بشكل خاص في قطاعات الدواجن والبيض، حيث يشتكي بعض التجار من ضعف الإقبال على الشراء وتراجع معدلات البيع، رغم استمرار تمسك عدد منهم بالأسعار الحالية ورفض خفضها لتحفيز الطلب.

تراجع القوة الشرائية

وتابع أن الأسواق تشهد حالة من الترقب والحذر لدى المستهلكين، في ظل تراجع القوة الشرائية، ما انعكس على حركة البيع والشراء في عدد من القطاعات المختلفة.