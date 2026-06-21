كنا بنضحك وفجأة حصلت الكارثة.. شاهدة عيان تروي تفاصيل حادث بائعة الشاي

كشفت كنزي، صديقة ضحية حادث بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث المأساوي، مؤكدة أنها كانت شاهدة على الواقعة وأن السيارة المتسببة كانت تسير بسرعة كبيرة للغاية.

سرعة صوت العربية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أوضحت كنزي أن سرعة السيارة وصوتها المرتفع لم يمنحاها فرصة لاستيعاب ما يحدث أو اتخاذ أي رد فعل، قائلة: «من سرعة صوت العربية ملحقتش أبص، فجأة لقيت الصوت جاي بسرعة جدًا».

وأضافت أن الضحية كانت تمارس عملها بشكل طبيعي قبل الحادث بلحظات، مشيرة إلى أن الأجواء كانت هادئة تمامًا، وقالت: «كنا واقفين بنضحك وبنجهز لشغلنا عادي جدًا»، قبل أن يتحول المشهد في ثوانٍ إلى مأساة.

وأكدت أن ما شاهدته يشير إلى أن السيارة كانت تسير بسرعة ملحوظة، موضحة: «العربية كانت جاية بسرعة، ولو كانت هديت مكنش حصل اللي حصل».

تحديد نوع السيارة

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من تحديد نوع السيارة بسبب سرعة الواقعة، لكنها أوضحت أنها كانت سيارة مرتفعة وكان بداخلها شخصان، السائق ومرافق له.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الطريق كان يشهد حركة مرورية طبيعية وقت وقوع الحادث، وأن كل شيء كان يسير بصورة اعتيادية قبل أن يقع الاصطدام بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الصدمة بين المتواجدين بالمكان.