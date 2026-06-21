والد المتهمة بحادث حدائق الأهرام: الحقيقة لم تُعرض كاملة على الرأي العام

خرج هشام سلامة، والد الفتاة المتهمة في واقعة حادث حدائق الأهرام، بتصريحات مطولة كشف خلالها عن رؤيته لتفاصيل ما جرى، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الصورة الكاملة للحادث.

تفسير بعض الوقائع

وقال والد المتهمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل إن هناك “لبسًا كبيرًا” في تفسير بعض الوقائع المرتبطة بالحادث، مشيرًا إلى أن بعض المقاطع أو الصور المتداولة لا توضح التسلسل الزمني الحقيقي للأحداث.

انتشار روايات غير دقيقة

وأضاف أن الواقعة حدثت خلال دقائق معدودة، وأن بعض الشهود قد فهموا الموقف بشكل خاطئ في لحظاته الأولى، مما ساهم في انتشار روايات غير دقيقة.



وأشار إلى أن بعض الذين كانوا متواجدين في محيط الحادث كانوا في طريقهم من وإلى مكان الواقعة، مؤكدًا أن العلاقات بينهم كانت في إطار الزمالة المدرسية، وأنه لا توجد خلافات أو دوافع مسبقة.

كاميرات المراقبة والتحقيقات

وأكد والد المتهمة أن كاميرات المراقبة والتحقيقات الرسمية هي الفيصل في كشف الحقيقة، مطالبًا الرأي العام بعدم الاستعجال في إصدار الأحكام، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.



