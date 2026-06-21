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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي: ميسي ورونالدو الأفضل في العالم وسأواصل تسجيل الأهداف

مبابي
مبابي
قسم الرياضة

تحدث كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على مواجهة العراق، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال مبابي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “مواجهة هالاند؟ أنا لا أفكر في هالاند الآن. ربما هم يفكرون بنا، لكن أنا أفكر فقط في العراق”.

ميسي ورونالدو 

وعن الأفضل بينك و بين ميسي و هالاند و كين؟ أضاف: “ميسي بالطبع، إنه الأفضل مع كريستيانو رونالدو، الفرق التي تفوز تكون دائماً على حق، كان الناس يقولون سابقاً ”انسخوا أسلوب برشلونة، أو انسخوا أسلوب ريال مدريد، الآن يقولون ”انسخوا الضغط العكسي الذي يطبقه باريس سان جيرمان، الجميع يستلهم دائماً من الفريق الذي يفوز".

وواصل: “كنت أعلم أن ليو سيسجل الأهداف، إنه ميسي، فهو يسجل الأهداف دائماً، أنا سأواصل تسجيل الأهداف لمساعدة فريقي على الذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة”.

واختتم: “بالطبع، من خلال تسجيل الأهداف سأقترب من الرقم القياسي (الهداف التاريخي لكأس العالم)”.

مبابي فرنسا العراق

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