إبراهيم فايق عن مباراة نيوزيلندا: 90 دقيقة تغير تاريخ الكرة المصرية

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 تمثل واحدة من أهم المحطات في تاريخ الكرة المصرية، مشددًا على أن هذه المباراة قد تكون نقطة التحول الأكبر التي طال انتظارها.

وقال فايق إن التعادل الذي انتهت به مواجهة إيران وبلجيكا منح المنتخب المصري فرصة ذهبية لا تُقدّر بثمن، بعدما أصبحت كل الحسابات في صالح الفراعنة، ولم يعد يفصلهم عن تحقيق حلم تاريخي سوى الانتصار على منتخب نيوزيلندا.

وأضاف أن المباراة لا تحتمل سوى الفوز، مؤكدًا أن المنتخب المصري أصبح على بعد خطوة واحدة فقط من تحويل سنوات طويلة من الأحلام والطموحات إلى واقع ملموس، في إنجاز غير مسبوق على الساحة العالمية، إذا نجح في حصد النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يتجاوز كونه مباراة ضمن دور المجموعات، إذ يحمل قيمة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، لأن نتيجته قد تفتح الباب أمام إنجاز تاريخي يرسخ اسم هذا الجيل بين أعظم الأجيال التي ارتدت قميص منتخب مصر.

وأوضح فايق أن الجماهير المصرية تنتظر هذه المواجهة بشغف كبير، بعدما أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تعثر المنافسين، وهو ما يمنح المنتخب أفضلية حقيقية إذا نجح في استغلالها داخل أرض الملعب.

وشدد على أن جميع الحسابات والأرقام أصبحت بلا قيمة إذا لم يحقق المنتخب الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين يملكون الآن مصيرهم بأيديهم، ولم يعودوا بحاجة إلى انتظار نتائج الآخرين، بل يكفيهم تقديم الأداء المطلوب وحصد الانتصار.

واختتم إبراهيم فايق رسالته بالتأكيد، أن مواجهة نيوزيلندا ستكون مباراة تاريخية بكل المقاييس، وقد تتحول إلى ليلة لا تُنسى في ذاكرة الكرة المصرية، إذا نجح الفراعنة في استثمار الفرصة ومواصلة المشوار نحو كتابة فصل جديد من المجد الكروي، ليصبح هذا اللقاء علامة فارقة في تاريخ المنتخب الوطني، وبداية لتحقيق حلم طال انتظاره من ملايين الجماهير المصرية.