قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك
إيران: اتصالات مكثفة بين الوسطاء والأطراف المعنية لإعادة المفاوضات لمسارها
انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري
لجنة حكومية لدراسة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
سعد الدين الهلالي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن إيجابيات مهمة
بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟
مصـ ـرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية
أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان
الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق عن مباراة نيوزيلندا: 90 دقيقة تغير تاريخ الكرة المصرية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 تمثل واحدة من أهم المحطات في تاريخ الكرة المصرية، مشددًا على أن هذه المباراة قد تكون نقطة التحول الأكبر التي طال انتظارها.

وقال فايق إن التعادل الذي انتهت به مواجهة إيران وبلجيكا منح المنتخب المصري فرصة ذهبية لا تُقدّر بثمن، بعدما أصبحت كل الحسابات في صالح الفراعنة، ولم يعد يفصلهم عن تحقيق حلم تاريخي سوى الانتصار على منتخب نيوزيلندا.

وأضاف أن المباراة لا تحتمل سوى الفوز، مؤكدًا أن المنتخب المصري أصبح على بعد خطوة واحدة فقط من تحويل سنوات طويلة من الأحلام والطموحات إلى واقع ملموس، في إنجاز غير مسبوق على الساحة العالمية، إذا نجح في حصد النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يتجاوز كونه مباراة ضمن دور المجموعات، إذ يحمل قيمة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، لأن نتيجته قد تفتح الباب أمام إنجاز تاريخي يرسخ اسم هذا الجيل بين أعظم الأجيال التي ارتدت قميص منتخب مصر.

وأوضح فايق أن الجماهير المصرية تنتظر هذه المواجهة بشغف كبير، بعدما أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تعثر المنافسين، وهو ما يمنح المنتخب أفضلية حقيقية إذا نجح في استغلالها داخل أرض الملعب.

وشدد على أن جميع الحسابات والأرقام أصبحت بلا قيمة إذا لم يحقق المنتخب الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين يملكون الآن مصيرهم بأيديهم، ولم يعودوا بحاجة إلى انتظار نتائج الآخرين، بل يكفيهم تقديم الأداء المطلوب وحصد الانتصار.

واختتم إبراهيم فايق رسالته بالتأكيد، أن مواجهة نيوزيلندا ستكون مباراة تاريخية بكل المقاييس، وقد تتحول إلى ليلة لا تُنسى في ذاكرة الكرة المصرية، إذا نجح الفراعنة في استثمار الفرصة ومواصلة المشوار نحو كتابة فصل جديد من المجد الكروي، ليصبح هذا اللقاء علامة فارقة في تاريخ المنتخب الوطني، وبداية لتحقيق حلم طال انتظاره من ملايين الجماهير المصرية.

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مواجهة نيوزيلندا.. منتخب مصر على بعد خطوة من التأهل في كأس العالم 2026

امام عاشور

معسكر منتخب مصر الأكثر انضباطا.. والإعلام الأمريكي يشيد بإمام عاشور ومصطفى شوبير

منتخب مصر

إبراهيم فايق عن مباراة نيوزيلندا: 90 دقيقة تغير تاريخ الكرة المصرية

بالصور

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد