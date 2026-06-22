الجماهير المصرية تزحف إلى ملعب مواجهة نيوزيلندا لمساندة المنتخب

توافدت الجماهير المصرية بأعداد كبيرة إلى مدرجات ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر مع نظيره منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وحرص المشجعون على الحضور مبكرًا إلى محيط الملعب، حاملين الأعلام المصرية ومرتدين قمصان المنتخب، في مشهد يعكس حجم الحماس والثقة في قدرة الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في مواصلة المشوار بالمونديال.

أجواء حماسية قبل انطلاق اللقاء

سيطرت الأجواء الاحتفالية على محيط الملعب قبل ساعات من صافرة البداية، حيث تواجدت الجماهير المصرية بكثافة لتقديم الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب بالبطولة.

ويأمل عشاق المنتخب الوطني أن ينجح اللاعبون في استثمار هذه المساندة الجماهيرية الكبيرة، وتقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير المصرية، خاصة أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

مواجهة مهمة في مشوار الفراعنة

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام نيوزيلندا فجر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة، في النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخب المصري المواجهة وهو يدرك أهمية تحقيق الفوز، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، في ظل المنافسة القوية بين منتخبات المجموعة.

الجماهير تراهن على روح اللاعبين

وتعلق الجماهير المصرية آمالًا كبيرة على لاعبي المنتخب الوطني لتقديم مباراة قوية وتحقيق الانتصار، مستفيدة من حالة التركيز التي يعيشها الفريق قبل اللقاء، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يملأ مدرجات الملعب.

ويأمل الجميع أن تكون هذه المساندة دافعًا إضافيًا للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وإسعاد الجماهير المصرية داخل الملعب وخارجه، ومواصلة كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية في بطولة كأس العالم 2026، من خلال الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للأدوار الإقصائية