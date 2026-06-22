شبانة: منتخب مصر يركز على عبور نيوزيلندا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هدف منتخب مصر الأساسي هو تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32، بعيدًا عن حسابات ونتائج مباراة بلجيكا وإيران.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "هدف منتخب مصر هو الفوز على نيوزيلندا من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32، بعيدًا عن نتائج مباراة بلجيكا وإيران، وهو ما سيمنح المنتخب أول انتصار له في كأس العالم، بالإضافة إلى تحقيق أول تأهل إلى الدور الثاني".

وأضاف: "من حسن حظنا أننا سنواجه منتخب نيوزيلندا، وهو فريق يمتلك الطموح، لكنه يبقى في المتناول، ومنتخب مصر يتفوق عليه على المستويين الفردي والجماعي".

وتابع: "لدينا طموح ورغبة كبيرة، إلى جانب حالة تركيز شديدة داخل المنتخب من أجل تحقيق الفوز على نيوزيلندا، وهناك حالة من الانضباط الصارم داخل المعسكر، وكل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عبارة عن أخبار عامة، ولا توجد أي معلومات خاصة أو اختراق لمعسكر المنتخب".

وأوضح: "حسام حسن ظهر في المؤتمر الصحفي بثقة كبيرة، وأكد إيمانه الكامل بجميع عناصر الفريق، كما رد على ما تردد بشأن وجود أزمة مع المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، بسبب حديثه في وسائل الإعلام عن فضل النادي عليه في الانضمام للمنتخب".

وأضاف: "العميد نفى أيضًا وجود أي أزمة مع محمد صلاح بسبب استبداله خلال مباراة بلجيكا، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين التزامًا داخل المعسكر".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "حسام حسن شدد على أن ما أُثير بشأن وجود أزمة مع المهدي سليمان مجرد قصة من وحي الخيال ولا أساس لها من الصحة".