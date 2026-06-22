قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على إنشاء خلية لفض الاشتباك بلبنان
ثاني انتصار عربي في المونديال.. مصر تلحق بالمغرب وتواصل التألق
الدولار بـ 49.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
لن نخذل الجماهير.. كواليس حديث حسام حسن لإشعال انتفاضة مصر أمام نيوزيلندا بين الشوطين
شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة.. رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو
انفجار بموقع رأس لفان للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
مدرب نيوزيلندا يتحسر بعد الخسارة أمام مصر ويؤكد: الشوط الثاني حسم المباراة لصالح الفراعنة
رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة
اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعم المنتخب الوطنى فى كأس العالم
حل مشكلة العدادات الكودية.. برلماني يعلن مفاجأة سارة
بعد اعتراض 59 مسيرة.. روسيا تعلن إعادة فتح مطارات موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في سمسطا ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية لمتابعة الخدمات اليومية، ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع متابعة جاهزية المنشآت والخدمات الحيوية للمواطنين.

ففي مركز ومدينة سمسطا، تفقد أسامة يونس رئيس المركز أعمال النظافة وإزالة إشغالات الطريق العام بمحيط المدارس، كما تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات والنظافة بشارع بورسعيد، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء بقرية مازورة، مع استمرار أعمال النظافة بالوحدات القروية.

وفي مركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح، تمت متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، حيث تم التنسيق مع شركة المياه لإصلاح عطل بشبكة مياه الشرب بقرى الشقر والقضابي وإعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، إلى جانب استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وتفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى المحطة الوسيطة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز أعمال الإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية لسرعة إنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، مع استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح، ومتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة.

بني سويف الفشن سمسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

دعاء المضطر المستجاب

دعاء المضطر لقضاء الحاجة المستجاب.. أفضل الأدعية لفك الكرب في جوف الليل

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

ترشيحاتنا

إيتمار بن غفير

بن غفير يستفز العالم.. لبنان سيكون ملعبا لإسرائيل

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في المنطقة

انعقاد الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

جامعة الدول العربية تستضيف الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد