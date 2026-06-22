إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في سمسطا ببني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية لمتابعة الخدمات اليومية، ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع متابعة جاهزية المنشآت والخدمات الحيوية للمواطنين.

ففي مركز ومدينة سمسطا، تفقد أسامة يونس رئيس المركز أعمال النظافة وإزالة إشغالات الطريق العام بمحيط المدارس، كما تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات والنظافة بشارع بورسعيد، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء بقرية مازورة، مع استمرار أعمال النظافة بالوحدات القروية.

وفي مركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح، تمت متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، حيث تم التنسيق مع شركة المياه لإصلاح عطل بشبكة مياه الشرب بقرى الشقر والقضابي وإعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، إلى جانب استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وتفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى المحطة الوسيطة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز أعمال الإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية لسرعة إنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، مع استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح، ومتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة.