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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفد إيران المفاوض: إنشاء آلية مراقبة لإدراج طهران رسميا في معادلات الأمن اللبناني

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وفد إيران المفاوض، قال إن إنشاء آلية مراقبة لإدراج إيران رسميا في معادلات الأمن اللبناني، وأن فرق العمل المعنية بالملف النووي والعقوبات ستبدأ عملها بعد تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني، قال إنه تم رفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات ورفع الحصار.

وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الوفد الإيراني رفض استئناف المحادثات في سويسرا عقب التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران.

وأوضح المصدر أن قنوات التواصل بين الجانبين لم تنقطع بالكامل، إذ جرى تبادل رسائل غير مباشرة عبر وسطاء من قطر وباكستان.

وأشار إلى أن جهود الوساطة التي تقودها الدوحة وإسلام آباد لا تزال متواصلة في محاولة لتقريب وجهات النظر، إلا أنها لم تثمر حتى الآن عن اتفاق أو نتيجة نهائية.


 

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