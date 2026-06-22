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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

معاناة يومية للأهالي.. طلب إحاطة بشأن انتشار الفوضى المرورية في كفر الدوار

راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه لوزيرة التنمية المحلية و مدير ادارة المرور بشأن حالة الفوضى المرورية التي تشهدها مدينة كفر الدوار، وما يعانيه المواطنون يوميًا من غياب الانضباط المروري وارتكاب المخالفات بصورة أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتعرقل حركة السير.

وتساءلت" مختار" من المسؤول عن الفوضى المرورية بكفر الدوار؟، موضحة أن المدينة تشهد انتشار العديد من المظاهر المخالفة لقانون المرور، من السير عكس الاتجاه، والتوقف العشوائي، واحتلال أجزاء من الطرق العامة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلًا عن تحرك بعض المركبات دون مراعاة لأدنى اشتراطات السلامة أو احترام حقوق المشاة

و أوضحت عضو النواب أن الأمر أدى إلى حالة من الارتباك المروري الدائم، وأصبح يمثل مصدر قلق ومعاناة يومية للأهالي، متسائلة  عن مدى كفاية التواجد المروري في بعض المناطق الحيوية، وآليات المتابعة والرقابة لضبط المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

وطالبت “ مختار ” الحكومة ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الانضباط المروري بمدينة كفر الدوار و لتكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات مع وضع خطة زمنية واضحة لاستعادة السيولة والانضباط المروري .

راوية مختار لجنة القوى العاملة هشام بدوي

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