باكستان: نشيد بالتزام أمريكا وإيران بالحوار والدبلوماسية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية باكستان، قال أرحب بالتقدم الكبير المحرز بالمحادثات الفنية رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران في بورجنشتوك.



وأضاف وزير خارجية باكستان، أنه يشيد بالتزام الولايات المتحدة وإيران بالحوار والدبلوماسية تجاه تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، وسنتواصل مع الأطراف كافة لإجراء محادثات فنية هذا الأسبوع في بورجنشتوك.

وأعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها أجرت "محادثات سريعة موجزة" مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات التي عقدت في سويسرا، لكنها أكدت أن المفاوضات حول هذا الموضوع لم تبدأ بعد.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي:"كان من بين النقاط التي أثارها الوفد الأمريكي عرض مواقفه بشأن القضية النووية".

وأضاف: "دار نقاش موجز للغاية حول القضية النووية، لكن لم يتم التطرق إلى التفاصيل، ولا يمكن القول إن المفاوضات بشأنها قد بدأت".

