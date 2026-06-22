طرح موسيقى سعاد بشناق في مسلسل ممكن على جميع المنصات

بموسيقى تلامس القلب وتحكي ما لا يُقال، تنطلق المقطوعات الدرامية للمؤلفة الأردنية سعاد بشناق الخاصة بمسلسل ممكن على جميع المنصات، لتصبح متاحة للجميع بالتزامن مع ما يحققه المسلسل من نجاح، حيث يُعرض حالياً على إم بي سي شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

في مسلسل «ممكن»، لا تكتفي سعاد بشناق بتأليف مقطوعات موسيقية ترافق المشاهد، بل تبتكر كعادتها، عالماً صوتياً متكاملاً يعكس أدق التفاصيل النفسية للشخصيات وتقلبات الأحداث. فمن اللحظة الأولى، تنسج موسيقاها خيوطاً من المشاعر المتناقضة، الحب والألم، الثقة والخذلان، الأمل والخوف، لتصور الرحلة الداخلية لكل من زياد (ظافر العابدين) ونور (نادين نسيب نجيم)، بطلي العمل، وهما يسيران في طريق محفوف بالماضي والجروح والقرارات المصيرية. ولإخراج هذا العالم الموسيقي بهذا الشكل، قامت سعاد بشناق بتسجيل الوتريات في بودابست، بالإضافة لتسجيل عدد من الصولوهات، مثل الأكورديون والأوبوا والقانون، بينما اختارت أن تسجل مقاطع البيانو بنفسها.

مسلسل ممكن

مسلسل "ممكن" من تأليف منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج أمين درة، ومن إنتاج شركة الصباح، وبطولة ظافر العابدين، نادين نسيب نجيم، زينة مكي، أنجو ريحان، رودريغ سليمان، ألان سعادة ودالي جو.

سعاد بشناق صاحبة هوية موسيقية فريدة، وصفها الفنان العالمي هانز زيمر بأنها "فنانة رائعة"، وعن موسيقاها وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "معبرة ومؤثرة". يضم رصيدها أكثر من 50 عمل تتنوع بين أفلام طويلة وقصيرة ومسلسلات تلفزيونية، شاركت في مهرجانات محلية ودولية، مثل فينيسيا، لوكارنو، هوت دوكس، إدنبرج، دبي، وكليرمون فيران. ونالت عنها بشناق العديد من الجوائز، أحدثها جائزة "موسيقى الشاشة الكندية CASMA" لأفضل موسيقى تصويرية أصلية لفيلم وثائقي عن فيلم Secret World of Sound لـ ديفيد أتينبورو. ومن أهم أعمالها البارزة الأخرى فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة ومن بطولة النجمة منى زكي، والفيلم السعودي هوبال، للمخرج عبد العزيز الشلاحي، والمسلسل السوري البطل للمخرج الليث حجو.