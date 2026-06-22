زجزاج غانم يطلق أغنية “سلطان” من ألبوم “لوحدي”

أطلق المطرب زجزاج غانم أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سلطان"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "لوحدي"، مصحوبة بفيديو كليب تم تصويره في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.. أغنية "سلطان" تعكس فكرة أن بعض التجارب الإنسانية قد تدفع الإنسان إلى مراجعة توقعاته وإعادة ترتيب أولوياته، وهي فكرة تتجسد في كلمات الأغنية التي تجمع بين البساطة والعمق في التعبير عن المشاعر والمواقف اليومية.. والأغنية كلمات أحمد ياسين وألحان زجزاج، إنتاج موسيقي dgkz التسجيل: Vinyl Studios.. نادر سليمان: Mix & Mastering.. تصوير: Earl M. Magno.. ومن توزيع شركة Digital Sound.

زجزاج غانم

قال زجزاج غانم: تعبر أغنية "سلطان" عن مرحلة من التأمل وإعادة النظر في بعض العلاقات التي مررت بها خلال السنوات الماضية. ويضيف زجزاج: عندما قرأت كلمات الشاعر أحمد ياسين قبل سنوات، لم أتخيل أنني سأعيش بعض المواقف التي تعكس معانيها، لكن مع مرور الوقت شعرت بأنها تحمل رسالة قريبة من تجارب كثير من الناس، لذلك حرصت على تقديمها ضمن ألبوم "لوحدي".

ويشير زجزاج: تتجلى رسالة الأغنية في عدد من المقاطع التي تعكس مضمونها، ومن أبرزها:"كل اللي قولنا عليهم سند اختفوا بسرعة... ده الورد مهما اتسقى الرك على التربة"

ويستطرد زجزاج: موسيقياً، تنتمي "سلطان" إلى عالم التراب (Trap) مع مزيج من العناصر الشعبية والشرقية والهيب هوب والسول/الجاز، في إطار يعكس أسلوبي المعروف بدمج التأثيرات العربية والغربية ضمن هوية موسيقية معاصرة.

ومن المعروف أن الفنان زجزاج غانم، هو مغني مصري مؤثر من أجل السلام والحب. يمزج القصائد العربية مع الموسيقى العالمية لينتج موسيقى الفيوجن مع الحفاظ على اللغة والثقافة العربية ليعمل كسفير للثقافة. تم اختياره من قبل الأمم المتحدة كسفير رسمي للسلام في 2016. انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 وحصل على التأشيرة الذهبية كمغني موصى به من قبل وزارة الثقافة والشباب الإماراتية.. تقول كلمات "سلطان":

مبقتش أحتاج لحد

لا ونيس ولا لصحبة

الوحدة أيوه أشد

وأحسن لي في الغربة

مبقتش أحتاج لحد

لا ونيس ولا لصحبة

الوحدة أيوه أشد

وأحسن لي في الغربة

كل اللي قولنا عليهم سند

اختفوا بسرعة

ده الورد مهما اتسقى

الرك على التربة

قدمت سبت كتير

ولا شفت منكم حد

مفيش خلاص جدعنه

يا نفوس خبيثة بجد

تضحكلي وشّ لوشّ

تغلط تقول معلش

وفي ضهري ما بتسترش

عايش بمليون وش

مبقتش أحتاج لحد

لا ونيس ولا لصحبة

الوحدة أيوه أشد

وأحسن لي في الغربة

مبقتش أحتاج لحد

لا ونيس ولا لصحبة

الوحدة أيوه أشد

وأحسن لي في الغربة

يفيد بإيه الونس

والقلب مش ونسان

فالزحمة ببقى وحيد

وفي وحدتي سلطان

يا ريت تفارقوني

ولوحدي تسيبوني

وإن يوم ندهت عليكم

بالله تردوني

مبقتش أحتاج لحد

لا ونيس ولا لصحبة

الوحدة أيوه أشد

وأحسن لي في الغربة

كل اللي قولنا عليهم سند

اختفوا بسرعة

ده الورد مهما اتسقى

الرك على التربة