كنيسة مارمينا بحدائق حلوان تختتم نهضتها السنوية بحضور الأنبا أبانوب

اختتمت كنيسة القديسين مارمينا والبابا كيرلس بحدائق حلوان، فعاليات نهضتها الروحية بمناسبة تذكار ظهور جسد القديس العظيم ما رمينا وتكريس كنيسته بمريوط.

وتضمن اليوم الختامي صلوات العشية وتطييب رفات القديس، بحضور كاهني الكنيسة.

صرخة الإيمان

وشهدت الاحتفالية تشريف نيافة الأنبا أبانوب، أسقف عام المقطم، وبمشاركة لفيف من الآباء الكهنة. وقد ألقى نيافته عظة روحية بعنوان "صرخة الإيمان"، كما تضمنت كلمات باقي الآباء الكهنة استعراضاً لسيرة وعجائب الشهيد العظيم مارمينا.

واختتمت العشيات بصلوات التمجيد والمدائح بمشاركة خورس الشمامسة، كورالات الكنيسة، وجمع غفير من شعب الإيبارشية، في أجواء سادها الفرح والمحبة.