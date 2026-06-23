الصحة: مبادرة رعاية الأطفال المصابين بالسكري توفر تدريبا عمليا للأسر للتعامل مع المرض

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال المصابين بالسكري، قائلا إنه عندما نتحدث عن طفل مصاب بمرض السكري، لا نتحدث فقط عن مرض مزمن، بل عن طفل في مرحلة عمرية صغيرة لا يستطيع التعبير عن نفسه، ويضطر هو وأسرته إلى اتخاذ عشرات القرارات يوميًا، مرتبطة بنوعية الطعام، وجرعات الإنسولين، وتوقيتاته، وهل مستوى السكر مرتفع أم منخفض، وما هي مخاطره.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لهذا كانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تطلقها وزارة الصحة تحت شعار «أبطالنا السكري»، حيث إن الهدف منها ليس فقط توفير أجهزة الاستشعار، بل تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل التثقيف الصحي والتدريب العملي للوالدين على إدارة المرض والتعامل معه، واستخدام الأجهزة، وإجراء فحوصات طبية دورية لمتابعة حالة الطفل.

أوضح أن المبادرة تشمل توفير جهاز استشعار شهري لكل طفل، مع الاستبدال الفوري للجهاز في حال حدوث أي أعطال، إلى جانب الدعم الفني المستمر عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، والمتابعة الدورية للحالات.

وعن المعايير داخل المبادرة، أكد أنها تشمل معايير التقييم السن، حيث نستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى تقييم درجة خطورة الحالة وتكرار نوبات ارتفاع السكر، وتاريخ دخول المستشفى بسبب الحموضة الكيتونية خلال العام الماضي، وكذلك وجود أمراض مزمنة أو مناعية مصاحبة، ومدى جاهزية الأسرة وقدرتها على الالتزام بالتدريب والمتابعة والجانب التقني.