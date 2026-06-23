قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عفت السادات: الأحزاب حصلت على مساحة أوسع للحركة.. والمشاركة الشعبية التحدي الأكبر|فيديو
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو.. عيار 21 بكام؟
ملخص وأهداف فوز الجزائر على الأردن 2-1 في كأس العالم 2026
مواعيد مباريات اليوم 23-6-2026 بكأس العالم والقنوات الناقلة
عاصفة توقف المباراة وسحر مبابي يحسمها.. ماذا حدث بين فرنسا والعراق؟
بتسجيله هدفين.. إيرلينج هالاند يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال
هالاند يسجل هدفين ليقود النرويج للانتصار على السنغال وبلوغ دور الـ٣٢ بالمونديال
الثانوية العامة 2026|بدء امتحاني اللغة الثانية والإقتصاد باللجان الآن
هدوء يسبق الامتحان.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان سوهاج لأداء اللغة الأجنبية الثانية
أقل من 50 جنيها .. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم
تعليمات بإنهاء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الإمتحان وعدم تأخير توزيع الأسئلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: مبادرة رعاية الأطفال المصابين بالسكري توفر تدريبا عمليا للأسر للتعامل مع المرض

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
البهى عمرو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال المصابين بالسكري، قائلا إنه عندما نتحدث عن طفل مصاب بمرض السكري، لا نتحدث فقط عن مرض مزمن، بل عن طفل في مرحلة عمرية صغيرة لا يستطيع التعبير عن نفسه، ويضطر هو وأسرته إلى اتخاذ عشرات القرارات يوميًا، مرتبطة بنوعية الطعام، وجرعات الإنسولين، وتوقيتاته، وهل مستوى السكر مرتفع أم منخفض، وما هي مخاطره.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لهذا كانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تطلقها وزارة الصحة تحت شعار «أبطالنا السكري»، حيث إن الهدف منها ليس فقط توفير أجهزة الاستشعار، بل تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل التثقيف الصحي والتدريب العملي للوالدين على إدارة المرض والتعامل معه، واستخدام الأجهزة، وإجراء فحوصات طبية دورية لمتابعة حالة الطفل.

أوضح أن المبادرة تشمل توفير جهاز استشعار شهري لكل طفل، مع الاستبدال الفوري للجهاز في حال حدوث أي أعطال، إلى جانب الدعم الفني المستمر عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، والمتابعة الدورية للحالات.

وعن المعايير داخل المبادرة، أكد أنها تشمل معايير التقييم السن، حيث نستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى تقييم درجة خطورة الحالة وتكرار نوبات ارتفاع السكر، وتاريخ دخول المستشفى بسبب الحموضة الكيتونية خلال العام الماضي، وكذلك وجود أمراض مزمنة أو مناعية مصاحبة، ومدى جاهزية الأسرة وقدرتها على الالتزام بالتدريب والمتابعة والجانب التقني.

الصحة وزارة الصحة رعاية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الدعم النقدي

زيادة تصل لـ200 جنيه.. تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي

إغلاق مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 5 أصحاب مخابز استولوا وتلاعبوا في 57 جوال دقيق بلدى بالغربية

ارشيفيه

العثور على جثة متحللة داخل منزل بالدقهلية

المتهم

القبض على عاطل تسلق سطح عقار وقام بأفعال خادشة للفتيات

بالصور

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد