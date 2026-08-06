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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات..ونواب: يحميها من اضطرابات سلاسل الإمداد

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
معتز الخصوصي

اقتصادية الشيوخ: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من ارتفاع الأسعار العالمية

 نائب يشيد ببحث وزير الصناعة توطين صناعة الحراريات في مصر

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لزيادة الصادرات 

أشاد عدد من النواب ببحث وزير الصناعة توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات ، وأكدوا أن  هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الصناعة توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة RHI Magnesita النمساوية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الحراريات، خطة الشركة لإقامة مشروع لإنتاج الحراريات المتكاملة للصناعات الثقيلة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق الصناعات الثقيلة وتوطين الصناعات التكميلية وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حكيم الدين علي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الجانبان أنشطة الشركة العالمية وخططها التوسعية، إلى جانب دراسة إنشاء مصنع جديد في مصر.

وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية المحدثة للصناعة المصرية 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الحراريات باعتبارها من الصناعات التكميلية الأساسية التي تخدم صناعات مواد البناء والمعادن، وتدخل في العديد من الصناعات الهندسية، فضلًا عن دورها في تلبية احتياجات المشروعات القومية.

وأوضح أن المشروع المقترح يتوافق مع خطة الوزارة لنقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية أصبحت وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية العاملة في الصناعات الثقيلة بفضل ما تمتلكه من مقومات استثمارية وفرص نمو واعدة.

وأضاف أن إقامة مصنع لإنتاج الحراريات المتكاملة في مصر سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة أنشطتها في إنتاج مختلف أنواع الحراريات المستخدمة في صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والزجاج، إلى جانب توسعاتها العالمية واستحواذاتها الأخيرة في عدد من الأسواق الآسيوية.

من جانبه، أكد حكيم الدين علي، الرئيس الإقليمي لشركة RHI Magnesita لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، في ظل توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع بدرجات نقاء مرتفعة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك منظومة إنتاج متكاملة تبدأ من استخراج المواد الخام وحتى تصنيع المنتج النهائي، بالإضافة إلى أنشطة إعادة التدوير وتقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف الصناعات.

النواب وزير الصناعة الصناعات الثقيلة زيادة الصادرات العملة الصعبة

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