احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع إلى 3.4188 تريليون دولار أمريكي في يوليو

أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.4188 تريليون دولار أمريكي بنهاية يوليو الماضي، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 0.07 في المئة مقارنة بنهاية يونيو الماضي.

وعزت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - هذا الارتفاع الطفيف إلى التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.

ولفتت الهيئة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض متأثرا بأوضاع الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية، في حين تباينت أسعار الأصول المالية العالمية في يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة وحيوية قويتين مع اكتساب محركات جديدة زخم نمو وتحسن مستمر في هيكله؛ الأمر الذي يساعد في الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام.