أوكرانيا تضرب 6 سفن و10 منشآت طاقة روسية خلال ال 48 ساعة الماضية

قال قائد سلاح ‌الطائرات المسيرة الأوكراني ​روبرت بروفدي، إن القوات الأوكرانية ضربت 102 هدف روسي خلال 48 ساعة، بما في ذلك ست سفن تابعة لما يعرف ب"أسطول الظل" و10 منشآت طاقة.

وأضاف بروفدي، حسبما أوردت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية، اليوم السبت، أن الضربات التي شُنَّت خلال اليومين الماضيين استهدفت مواقع عسكرية وشبكات لوجستية ودفاعات جوية وبنى تحتية.

وأوضح أن القوات استهدفت ناقلتين وأربع سفن تنقل الشحنات الجافة في البحر الأسود وبحر آزوف.

واستهدفت الضربات مواقع تتمركز بها القوات الروسية، ومستودعين للوقود ومواد التشحيم والذخيرة، ونظامين للرادار، ونظام صواريخ أرض-جو من طراز "بوك"، وقاطرات، وناقلات وقود، ووحدات إطفاء متنقلة، وثلاثة مكررات تُستخدم للتحكم في طائرات "شاهد" المسيرة الهجومية وخمسة أبراج اتصالات.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، أنها استهدفت 13 منشأة طاقة على مدار يومين. وفي الفترة بين 28 و29 يوليو الماضي، ضربت طائرات مسيرة أوكرانية 10 مواقع طاقة أخرى في شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقتي خيرسون ولوهانسك.