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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادره.

مواجهة الشائعات

وقالت النائبة إن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمواطنين ووسائل الإعلام، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس الأمن والاستقرار والمصلحة العامة.

وأشارت إلى أن مصر تواجه محاولات مستمرة لنشر الشائعات وإثارة البلبلة، بهدف التأثير على وعي المواطنين وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن بناء الوعي الحقيقي يعزز قدرة المواطن على التمييز بين الحقائق والمعلومات الكاذبة، وعدم المساهمة في إعادة نشرها.

الاصطفاف الوطني

وأضافت نيفين الكاتب أن الثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ترتبط بوعي المواطنين بحجم التحديات التي تواجهها الدولة، وما تبذله من جهود للحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن الاصطفاف الوطني والوعي بحقيقة ما يجري يمثلان ركيزة أساسية لعبور مختلف التحديات.

وشددت عضو مجلس النواب على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من المسؤولية في التعامل مع المعلومات المتداولة، وعدم منح الشائعات فرصة للتأثير في المجتمع، مؤكدة أن وعي المواطن المصري وحرصه على التحقق من المعلومات قبل تداولها يمثلان حائط صد أمام محاولات التشكيك وإثارة الفتن.

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