الرئيس السيسي يعلن استضافة مصر النسخة الثانية من منتدى العلمين في 2028

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نجتمع في ظل مرحلة دقيقة يمر بها العالم، وقارتنا تمر بتوترات ونزاعات وإرهاب وتطرف.

نعمل على دعم التصنيع، وأن القارة الأفريقية تمتلك القدرات، وعلينا عدم الاستمرار في تصدير الموارد في صورتها الأولية.

وأوضح أن مصر حرصت على أن يكون منتدى العلمين يتم بشكل مستمر، وأن النسخة الثانية ستكون في مصر في 2028.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة نموذج لما يمكن أن تصنعه الإرادة، وانتصار التنمية على الصراع.

وتابع: «أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة إعمار الدول بعد النزاعات، وأن السلام يحمي التنمية، والتنمية تعزز الاستقرار».



وقف الرئيس السيسي لأداء نشيد الاتحاد الأفريقي والنشيد الوطني لمصر، وذلك خلال بدء أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام.

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم الأحد في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.

قمة العلمين التشاورية



كما يشارك الرئيس في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

