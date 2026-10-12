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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يتفق مع الرئيس الأوغندي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني
أ ش أ

اتفق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على أهمية الحفاظ على تواصل وثيق بينهما لتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - أن شريف وموسيفيني تبادلا وجهات النظر أيضا، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الزعيمان التزامهما القوي بتعزيز التعددية، وبضمان مواصلة الأمم المتحدة الاضطلاع بدور محوري في الشئون العالمية.

واتفق شريف وموسيفيني على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق والتعاون في جميع المحافل الدولية، خاصة الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصال هاتفي اليوم

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