تركي آل الشيخ يعلن تأجيل بطولة "SixKings Slam" ويحدد موعدها الجديد

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تأجيل بطولة Six Kings Slam للتنس لأسباب لوجستية، على أن تُقام في موعدها الجديد يوم 27 ديسمبر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تأجيل بطولة Six Kings Slam لأسباب لوجستية، على أن تقام في موعدها الجديد يوم 27 ديسمبر

وتعد "Six Kings Slam" بطولة تنس عالمية بارزة في نسختها الثالثة.



تنظم ضمن فعاليات "موسم الرياض" الكبرى.

وتشهد مشاركة واسعة من أبرز اللاعبين والشركاء وعشاق التنس من داخل المملكة وخارجها.

كما تسعى لتقديم تجارب رياضية عالية المستوى وفق أعلى المعايير التي تلبي تطلعات الجمهور