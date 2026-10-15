انتظام صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بمكاتب البريد وماكينات الـ ATM

انتظمت عملية صرف مساعدات برنامج «تكافل و كرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، فى أول يوم .

وشهدت فروع مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعى زحام المستحقين ل برنامج تكافل وكرامة لصرف مستحقاتهم المالية .

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.