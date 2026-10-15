اليوم .. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

تبدأ اليوم وزارة التضامن الإجتماعى، صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لجميع الأسر المستحقة.

صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة»

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، الترتييات اللازمة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.