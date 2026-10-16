موعد مباراة زد وعزام في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره عزام يونايتد التنزاني، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في إطار سعي الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب، وتعزز فرصه في مواصلة مشواره بالبطولة القارية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لفريق زد، الذي يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، من خلال المنافسة بقوة على التأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، منذ صعوده إلى منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى زد إلى استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبه، من أجل تحقيق الفوز وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، بما يسهل مهمته في لقاء العودة، ويقربه خطوة جديدة من تحقيق هدفه القاري.

موعد مباراة زد وعزام يونايتد اليوم في الكونفدرالية

يواجه فريق زد إف سي نظيره عزام يونايتد التنزاني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يأمل الفريق المصري في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه التنزاني.

وتمثل المواجهة اختبارًا مهمًا للاعبي زد، في ظل رغبتهم في استغلال الفرصة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة الظهور بصورة مميزة في أولى مشاركاتهم القارية.

القناة الناقلة لمباراة زد وعزام يونايتد اليوم

من المقرر أن تُنقل مباراة زد إف سي وعزام يونايتد التنزاني عبر قناة أون سبورت 1، الناقلة للمواجهة، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمتابعة اللقاء المرتقب.

وتترقب جماهير زد ظهور فريقها في هذه المواجهة المهمة، وسط آمال بتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور المقبل، قبل خوض مباراة الإياب التي ستحسم هوية الفريق المتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة الإفريقية