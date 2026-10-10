مدافع زد: طموحنا الوصول لأبعد نقطة بالكونفدرالية.. ومحمد شوقي سر النجاح

أكد عبد الله بكري لاعب نادي زد إف سي الحالي وسموحة وبيراميدز السابق، أن مشاركة زد في بطولة كأس الكونفدرالية لها طابع خاص هذا الموسم كونها المشاركة الأولى لنادي زد إف سي في تاريخه بالبطولات القارية، فالأجواء مختلفة.

وأضاف: لعبنا مباراتين في الدور التمهيدي للبطولة ونجحنا في التأهل وأمامنا مباراتين مهمتين وقويتين ضد عزام التنزاني، وهو فريق قوي ومتمرس قاريًا.

وتابع "بكري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: طموحنا الذهاب لأبعد نقطة في الكونفدرالية، خصوصًا مع وجود فرق كبيرة بحجم الأهلي والوداد المغربي وهم أبطال سابقين لدوري الأبطال، وهو ما يضيف للكونفيدرالية كثيرًا هذا الموسم.

وأضاف لاعب سموحة السابق: الفريق في كامل تركيزه، الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد شوقي يعمل بكل قوة، والجميع يسعى للوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية، وكلما نتخطى دور في البطولة يزداد الطموح وتكبر الأهداف.

وواصل لاعب بيراميدز السابق: بدايتنا في الدوري الموسم الحالي كانت جيدة، لكن طموحنا أكبر بكثير مما تحقق، الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد شوقي لازال يضع نظام للفريق، وهناك لاعبين جدد انضموا لنا، بالتالي الأمور لازالت في إطار التطور، الموسم الماضي استطعنا فهم طريقة عمل كابتن محمد شوقي، والحمد لله النتائج كانت جيدة، الوصول لنهائي كأس مصر والتأهل للكونفدرالية، والوصول لقبل نهائي كأس الرابطة، وكنا قريبين من التواجد ضمن السبعة الكبار في الدوري حتى اللحظات الأخيرة.

واختتم عبد الله بكري حديثه: كل نجاح نحاول الوصول إليه له خطوات لابد أن تسيرها، ونحن حاليًا في مرحلة البناء للمواسم القادمة وحتمًا سنصل لما نريده في القادم بإذن الله.