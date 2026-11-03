حصل على برونزية العالم.. وفاة الكابتن شعبان السيد مدرب كمال الأجسام في بنها إثر أزمة قلبية

خيّم الحزن على أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الكابتن شعبان السيد، مدرب كمال الأجسام، إثر تعرضه لأزمة قلبية، في خبر أثار حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه وكل من عرفه.

وكان الراحل من الأبطال الذين شرفوا مصر في المحافل الرياضية الدولية، إذ نجح في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم، إلى جانب تحقيقه العديد من البطولات والإنجازات في مجال كمال الأجسام، ليترك بصمة رياضية مميزة ومسيرة حافلة بالعطاء.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سرادق عزاء، حيث تسابق أهالي المدينة وأصدقاء الراحل في نعيه بكلمات مؤثرة، مستذكرين مواقفه الطيبة وحسن أخلاقه، مؤكدين أنه كان محبًا للخير، وصديقًا للجميع، ويتمتع بمحبة كبيرة بين أهالي بنها.

وعبّر محبوه عن حزنهم لفقدانه، مشيرين إلى أنه لم يكن مجرد بطل رياضي، بل كان صاحب سيرة طيبة وعلاقات إنسانية واسعة، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معه.

ودعا محبوه الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وسوف يشيع جثمانه اليوم بعد صلاة العشاء لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.