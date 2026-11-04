مدير المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار: صعود ترامب يعكس المزاج الأمريكي وتوافق مصالح قوى كبرى

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء من خارج المؤسسة الأمريكية التقليدية، لكنه في النهاية يعكس المشهد السياسي الأمريكي والمزاج العام في هذه المرحلة، كما يمثل نقطة التقاء لمصالح العديد من القوى الكبرى داخل الدولة العميقة التي أسهمت في وصوله إلى السلطة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الصدام يمثل سمة متكررة في مسيرة ترامب السياسية، مشيرًا إلى أن ولايته الأولى شهدت العديد من القرارات التي أدت إلى مواجهات مع مؤسسات الدولة والعالم الخارجي، وهو ما يعكس غياب الاستقرار في قراراته، لافتًا إلى أن نزعة الاندفاع والمغامرة ازدادت خلال ولايته الحالية.

وتطرق أبو شامة إلى أهمية تقييم النصف الأول من ولاية ترامب وانعكاساته على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، موضحًا أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عادة ما يخسر الأغلبية في مجلسي الكونجرس خلال هذه الانتخابات، وفقًا لقاعدة سياسية مستقرة في الولايات المتحدة على مدار قرن كامل، تستهدف تحقيق التوازن بين سلطات البيت الأبيض والكونجرس.

وأشار إلى أن ترامب يبالغ في وصف الانتخابات الحالية بأنها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، ويسعى من خلال ذلك إلى تحقيق استثناء مماثل لما حدث مع الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عام 2001، عقب هجمات 11 سبتمبر، عندما نجح الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته، في ظل حالة من الالتفاف الوطني حول الرئيس، وهي حالة نادرة في التاريخ السياسي الأمريكي.