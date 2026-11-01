قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: الدعم الإيراني وراء القدرات الحالية للحوثيين .. والمحادثات مع طهران مستمرة

روبيو: الدعم الإيراني وراء القدرات الحالية للحوثيين .. والمحادثات مع طهران مستمرة
روبيو: الدعم الإيراني وراء القدرات الحالية للحوثيين .. والمحادثات مع طهران مستمرة
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، "إن الدعم الإيراني وراء القدرات الحالية للحوثيين" .

واتهم روبيو - في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع وزراء خارجية دول "الرباعية" في أتلانتا - "إيران بدعم الجماعات المسلحة وتقويض السلام والأمن الإقليميين" .. مؤكدا في الوقت نفسه استمرار المحادثات مع طهران عبر قنوات مباشرة ووسطاء .

وأضاف : "في الواقع، لم تتوقف المحادثات قط.. لقد كانت هناك حوارات نشطة، تجرى أحيانا بشكل مباشر، وغالبا عبر وسطاء".. مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل النزاعات سلميا كلما أمكن ذلك.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدعم الإيراني القدرات الحالية للحوثيين اجتماع وزراء خارجية دول الرباعية في أتلانتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات

هجوم متعمد بعبوة حارقة يستهدف مكتب وزير الهجرة اليوناني دون وقوع إصابات

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

رشيد خطابي: الإعلام العربي أمام مسؤولية مواجهة التضليل بعد الأزمات

إيلون ماسك

48.5 مليار دولار تتبخر من ثروة إيلون ماسك في يوم واحد فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد