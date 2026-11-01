روبيو: الدعم الإيراني وراء القدرات الحالية للحوثيين .. والمحادثات مع طهران مستمرة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، "إن الدعم الإيراني وراء القدرات الحالية للحوثيين" .

واتهم روبيو - في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع وزراء خارجية دول "الرباعية" في أتلانتا - "إيران بدعم الجماعات المسلحة وتقويض السلام والأمن الإقليميين" .. مؤكدا في الوقت نفسه استمرار المحادثات مع طهران عبر قنوات مباشرة ووسطاء .

وأضاف : "في الواقع، لم تتوقف المحادثات قط.. لقد كانت هناك حوارات نشطة، تجرى أحيانا بشكل مباشر، وغالبا عبر وسطاء".. مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل النزاعات سلميا كلما أمكن ذلك.